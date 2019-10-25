Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

Новости Украины:25 октября православная церковь отмечает память святых мучеников Прова, Тараха и Андроника. Что нельзя делать в этот день?

Традиции на 25 октября

В этот день до полуночи наблюдают за звездами, угадывая по ним и погоду, и будущий урожай. Андрона считали мудрым звездочетом и говорили, что "Андрон может шестом небо достать, совком звезды почернуть".

Если звезды мигают - к перемене погоды, пылают - к ветрам и сухому году, много ярких звезд на небе - к урожаю следующего года, яркие звезды - к морозу и хорошему урожаю, тусклые - к оттепели.

С давних пор верили, что звезды влияют и на события, и на судьбы людей, считалось, что звезд на небе столько, сколько людей на земле. Поэтому рождается человек - зажигается звезда (говорили, что Господь свечу зажигает), а падающая звезда возвещала о чьей-то смерти, поэтому кометы считали предвестником грядущих несчастий, войн, эпидемий, неурожаев.

В этот день нельзя было громко смеяться, считалось, что смеющийся человек добудет себе страшную муку. На Руси с особым сочувствием относились к родившимся в этот день - по народным представлениям, этот человек хлебнет много горя в жизни. На Прова также нельзя было никого обижать, иначе обидчику не будет никакого счастья. Также нельзя на стук в дверь спрашивать: "Кто там?" - чтобы не впустить в дом беду.

Приметы на 25 октября

На Андрона небо в звездах.

Звезды с синим оттенком и сильно мерцают - к снегу.

Если высыпал на небо звезды Пров (ясное небо и много звезд 25 октября) - собирай летом горох.

Когда далекие предметы кажутся близкими, что бывает при прозрачном воздухе, может пойти дождь или снег.

Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление - пасмурная погода сохранится надолго.

Южный ветер обещает тепло, северный - холод, который придет вслед за низкими облаками.