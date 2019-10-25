Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные

В Украине продолжает сохраняться сухая, маловетренная и теплая. Она продлится вплоть до конца недели.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Ночью и утром - туман, который будет создавать неприятную мряку.
Карта осадков 25 октября
Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, на крайнем западе 17-22°.
Карта ветров 25 октября
Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, по Украине:
Ужгород – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо
Львов – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо
Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо
Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо
Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Луцк – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Житомир – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Винница – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Херсон – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо
Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Кропивницкий – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Сумы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Полтава – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Днепр – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо
Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо
Харьков – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Киев – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо
Погода 25 октября
В Киеве - без осадков, ночью и в первой половине дня туман; температура ночью 7-9°, днем 14-16°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что над Украиной образовался и пока не собирается уходить антициклон Nicola.
Народный прогноз погоды
На Андрона небо в звездах.
Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление — пасмурная погода сохранится надолго.
Южный ветер обещает тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.
В субботу, 26 октября, в Украине ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 20-22°.
В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.