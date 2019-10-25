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Пятница, 25.10.2019
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Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные

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Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные
08:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В пятницу и в субботу в Украине будет тепло и без осадков.

В Украине продолжает сохраняться сухая, маловетренная и теплая. Она продлится вплоть до конца недели.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром - туман, который будет создавать неприятную мряку.

Карта осадков 25 октября

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, на крайнем западе 17-22°.

Карта ветров 25 октября

Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, по Украине:

  • Ужгород – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Львов – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луцк – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Винница – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Херсон – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Кропивницкий – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Днепр – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

  • Харьков – +14...+16,  переменная облачность, преимущественно сухо

  • Киев – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 25 октября

В Киеве - без осадков, ночью и в первой половине дня туман; температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что над Украиной образовался и пока не собирается уходить антициклон Nicola.

Народный прогноз погоды

На Андрона небо в звездах.

Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление — пасмурная погода сохранится надолго.

Южный ветер обещает тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.

Приметы и обряды на 25 октября - Пров, Андрон-звездочет

В субботу, 26 октября, в Украине ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 20-22°.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.

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Погода, Солнце, Укргидрометцентр, Тепло, Туман, Прогноз погоды, Сухо.
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