Тепло до +22: синоптическое утешение на выходные

Новости Украины:В пятницу и в субботу в Украине будет тепло и без осадков.

В Украине продолжает сохраняться сухая, маловетренная и теплая. Она продлится вплоть до конца недели.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ночью и утром - туман, который будет создавать неприятную мряку.

Карта осадков 25 октября

Ветер преимущественно южный, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9°, днем 13-18°, на крайнем западе 17-22°.

Карта ветров 25 октября

Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, по Украине:

Ужгород – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо

Львов – +20...+22, переменная облачность, преимущественно сухо

Ивано-Франковск – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Тернополь – +18..+20, переменная облачность, преимущественно сухо

Черновцы – +19...+21, переменная облачность, преимущественно сухо

Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Луцк – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Ровно – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Житомир – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Винница – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Одесса – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Николаев – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Херсон – +16...+18, переменная облачность, преимущественно сухо

Симферополь – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Кропивницкий – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Сумы – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Полтава – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Днепр – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, преимущественно сухо

Донецк – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Луганск – +15...+17, переменная облачность, преимущественно сухо

Харьков – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Киев – +14...+16, переменная облачность, преимущественно сухо

Погода 25 октября

В Киеве - без осадков, ночью и в первой половине дня туман; температура ночью 7-9°, днем 14-16°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что над Украиной образовался и пока не собирается уходить антициклон Nicola.

Народный прогноз погоды

На Андрона небо в звездах.

Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление — пасмурная погода сохранится надолго.

Южный ветер обещает тепло, северный — холод, который придет вслед за низкими облаками.

В субботу, 26 октября, в Украине ночью и утром туман, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, на побережье морей до 12°; днем 13-18°, в западных областях местами 20-22°.

В Киеве в субботу без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 16-18°.