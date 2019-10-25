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Дмитриевская суббота, 2 ноября: история, традиции и обряды

Дмитриевская суббота, 2 ноября: история, традиции и обряды
09:19 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:Важно помнить о правилах поминовения и о главных традициях этого дня.

Родительские субботы — это время поминовения усопших, установленное церковью. Одна из таких суббот ожидает нас в ноябре. 

Речь идет о Дмитриевской субботе, которая в 2019 году выпадает на 2 ноября. В этот день важно вспомнить обо всех усопших, посетить храм, поставить свечку за упокоение душ своих близких, а также прочитать поминальные молитвы.

История Дмитриевской субботы

История этого важного дня неразрывно связана с событиями 1380 года. В то время велась кровопролитная война с Золотой Ордой. Во главе наших войск стоял Дмитрий Донской, который 8 сентября одержал решающую победу над Мамаем на Куликовом поле.

На битву князя Дмитрия благословлял сам Сергий Радонежский. Он послал на битву вместе с князем двух иноков, которые, к сожалению, не вернулись с поля. После победы над врагом в Троицкой обители было совершено поминовение всех воинов, которые пали от рук врага в тот самый день на Куликовом поле.

Со временем поминовение усопших в этот день стало ежегодной традицией, а церковь включила Дмитриевскую субботу в список официальных родительских дней. Сейчас это день вселенского поминовения, поэтому каждый может помолиться о своих близких.

Традиции и обычаи Дмитриевской субботы 2 ноября

В этот день можно посещать кладбище, чтобы навести порядок на могиле близкого человека. Также следует посетить церковное богослужение, на котором будут читаться молитвы об усопших.

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По правилам необходимо прийти на службу в пятницу вечером, 1 ноября, когда будет совершаться великая панихида. В субботу утром уже проводится всеобщая панихида. Именно в субботу нужно приготовить записки с именами усопших, чтобы их упомянули в молитвах.

В Дмитриевскую субботу принято делать пожертвования в храм, совершать добрые поступки и молиться Богу. Если вы не сможете попасть в церковь по каким-то причинам, можно помолиться дома.

В Дмитриевскую родительскую субботу можно подготовиться к исповеди и причастию. Церковнослужители говорят, что в такие дни особенно важно покаяться в грехах.

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Праздник, Поминальные дни, 2 ноября, Родительская суббота, Дмитриевская суббота, Родительская суббота в ноябре.
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