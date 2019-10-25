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Переводят ли часы в других странах мира

Переводят ли часы в других странах мира
10:12 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Как осуществляется переход на зимнее время в других странах.

В воскресенье, 27 октября,  состоится последний в Украине перевод часов на "зимнее" время.

Известно, что перевод часов на зимнее/летнее время проводят не только в Украине, но и в большинстве стран мира. 

В Европе переход на "зимнее" время проводят по Гринвичскому среднему времени, или, иначе, по универсальному координированному времени. Это значит, к примеру, что Англия и Португалия переводят часы в 2 часа ночи (по местному времени), тогда как Франция, Германия или Италия переводят часы в 3 часа местного времени, а Турция, Греция или Финляндия переведут часы, когда там будет 4 часа.

Переход на "зимнее время" уже в это воскресенье

Среди всех европейских стран переход "по-зимнему" времени живет только Ирландия, отказавшаяся от перевода часов.

Остальные страны ЕС намерены осуществить отказ отмены переходы на летнее и зимнее время уже с 2021 года.

Большинство стран Африки, Латинской Америки, Азии, в ОАЭ, Северной и Южной Корее, Японии отказались от перевода времени. Причины на то были разные.

Переход на зимнее время уже скоро: как подготовить свой организм

К примеру, Япония перестала переводить часы еще в 1952 году, потому что эта новинка была внесена американцами во времена Второй мировой войны. Когда был подписан Сан-Францисский мирный договор, жители Японии предпочли отказаться от досадного режима.

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Время, Зимнее время, Перевод часов, 27 октября.
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