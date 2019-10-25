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Мировое журналистское сообщество требует освободить Асеева

Мировое журналистское сообщество требует освободить Асеева
10:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Несколько дней тому назад Асеев был приговорен российской оккупационной администрацией в Донецке к 15 годам лишения свободы.

Приговор оккупационных властей в Донецке Станиславу Асееву в виде 15 лет заключения является скандальным, а международные журналистские организации призывают немедленно освободить журналиста.

Об этом говорится в сообщении Ассоциации польских журналистов (SDP).

"Призыв о немедленном освобождении журналиста возобновили национальные и международные журналистские организации, в частности центр мониторинга свободы СМИ Ассоциации польских журналистов (SDP), а также Европейская федерация журналистов", - говорится в заявлении SDP.

В организации напомнили, что внимание к делу Асеева ранее привлекла в Польше журналистка Моника Андрушевская, которая во время вручения нынешних наград SDP в своем обращении акцентировала внимание на деле журналиста и необходимости приложить усилия по его освобождению.

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Напомним, связь с донецким блоггером и автором проекта "Радио Свобода" "Радио Донбасс. Реалии" Станиславом Асеевым, который публиковался под псевдонимом Станислав Васин, прервалась 2 июня 2017 года. Почти через два месяца после исчезновения представители российской оккупационной администрации в Донецке сообщили о том, что журналист арестован по подозрению в "шпионаже". С тех пор представители власти Украины не имеют доступа к незаконно задержанному журналисту.

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Донбасс, Журналист, Алексей Асеев.
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