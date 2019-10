Глава МИД Литвы о задержании Асеева: Вопиющая атака на свободные СМИ

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, незаконно осужденного в "ДНР" на 15 лет заключения.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter.

"Я присоединяюсь к международному сообществу и призываю немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Его задержание так называемой "Донецкой народной республикой" и шокирующий 15-летний тюремный срок является вопиющей атакой на свободные и независимые средства массовой информации", - написал руководитель МИД Литвы.

I join international community in calling for the immediate release of Ukrainian journalist Stanislav #Aseev. His imprisonment by the so-called Donetsk People’s Republic and a shocking 15-year sentence is a blatant attack against free and independent media. @MFA_Ukraine

— Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 24, 2019