Глава МИД Литвы о задержании Асеева: Вопиющая атака на свободные СМИ

Новости мира:Линкявичюс присоединился к призывам о немедленном освобождении Асеева.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, незаконно осужденного в "ДНР" на 15 лет заключения.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter.

"Я присоединяюсь к международному сообществу и призываю немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Его задержание так называемой "Донецкой народной республикой" и шокирующий 15-летний тюремный срок является вопиющей атакой на свободные и независимые средства массовой информации", - написал руководитель МИД Литвы.

I join international community in calling for the immediate release of Ukrainian journalist Stanislav #Aseev. His imprisonment by the so-called Donetsk People’s Republic and a shocking 15-year sentence is a blatant attack against free and independent media. @MFA_Ukraine — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) October 24, 2019

Как сообщалось, Евросоюз призвал к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, которого 22 октября "прокуратура ДНР" приговорила к 15 годам заключения.

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии Станислав Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала сообщалось о его исчезновении, две недели о нем ничего не было известно. Впоследствии в "ДНР" признали, что задержали Асеева и обвинили его в "шпионаже в пользу Украины".