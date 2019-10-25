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Глава МИД Литвы о задержании Асеева: Вопиющая атака на свободные СМИ

Глава МИД Литвы о задержании Асеева: Вопиющая атака на свободные СМИ
05:39 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Линкявичюс присоединился к призывам о немедленном освобождении Асеева.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс призывает немедленно освободить журналиста Станислава Асеева, незаконно осужденного в "ДНР" на 15 лет заключения.

Об этом Линкявичюс сообщил в Twitter.

"Я присоединяюсь к международному сообществу и призываю немедленно освободить украинского журналиста Станислава Асеева. Его задержание так называемой "Донецкой народной республикой" и шокирующий 15-летний тюремный срок является вопиющей атакой на свободные и независимые средства массовой информации", - написал руководитель МИД Литвы.

Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН

Как сообщалось, Евросоюз призвал к немедленному освобождению украинского журналиста Станислава Асеева, которого 22 октября "прокуратура ДНР" приговорила к 15 годам заключения.

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии Станислав Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала сообщалось о его исчезновении, две недели о нем ничего не было известно. Впоследствии в "ДНР" признали, что задержали Асеева и обвинили его в "шпионаже в пользу Украины".

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Литва, Линас Линкявичюс, ОРДО, Станислав Асеев.
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