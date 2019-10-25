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Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН

Судилище над Асеевым: Украина выступила в ООН
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Украина в ООН призвала немедленно освободить Асеева.

Украина осудила в ООН заключение в тюрьму оккупационными властями в Донецке журналиста Станислава Асеева и выступила с требованием освободить его - немедленно и без всяких условий.

Соответствующее заявление обнародовал на заседании Третьего комитета ГА ООН посол по особым поручениям МИД Украины Олег Герасименко.

"Несмотря на освобождение Россией 35 украинцев, в том числе Олега Сенцова и Владимира Балуха, Кремль продолжает упорно игнорировать призывы международных организаций, политических лидеров и гражданского общества освободить остальных украинцев, лишенных свободы по политически мотивированным обвинениям", - отметил дипломат.

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Более того, подчеркнул он, российские оккупационные власти на украинской территории продолжают приговаривать к заключению граждан Украины за их убеждения.

"Свобода убеждений и их свободного выражения находится там (на оккупированных территориях - ред.) под особой угрозой, ее фактически не существует. Всего несколько дней назад украинский журналист Станислав Асеев был осужден российской оккупационной администрацией в Донецке к 15 годам лишения свободы", - констатировал представитель Украины.

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Герасименко подчеркнул, что украинская сторона "осуждает это решение и требует немедленного и безусловного освобождения журналиста Асеева".

Автор колонок для проекта Радио Свобода Донбасс.Реалии Станислав Асеев находится в заключении, по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала сообщалось о его исчезновении, две недели о нем ничего не было известно. Впоследствии в т.н. "ДНР" признали, что задержали Асеева и обвинили его в "шпионаже в пользу Украины".

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ООН, ОРДО, Станислав Асеев, Олег Герасименко.
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