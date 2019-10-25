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"Я призываю вас всех быть осторожными": Сущенко обратился к журналистам

"Я призываю вас всех быть осторожными": Сущенко обратился к журналистам
13:36 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости Украины:Сущенко призвал журналистов быть осторожнее с темой политзаключенных.

Освобожденный из заключения в России украинский журналист Роман Сущенко рассказал, как его семья стала жертвой неправдивых новостей и призвал СМИ быть осторожными с темой политзаключенных.

"Я призываю вас всех быть осторожными в освещении ситуации с политзаключенными, поскольку это может навредить родным и подтолкнуть к новым мукам и страданиям", - сказал Сущенко, выступая на конференции National media talk в пятницу в Киеве.

Журналист отметил, что он и его семья стали жертвами фейков.

"Моя семья и я лично на последнем этапе обмена стали жертвами фейков. В частности, речь идет о сообщении, что 29-30 августа состоится обмен. Я знаю, что многие из вас собрали вещи и отправились в аэропорт, поддавшись недостоверной информации. Благодаря вам эта информация была распространена в соцсетях и телевидении. Моя мама, когда об этом узнала, очень разволновалась, и когда ее надежды снова не оправдались - это было в шестой раз, ей стало плохо", - рассказал Сущенко.

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При этом освобожденный политзаключенный выразил надежду на то, что журналисты продолжат держать тему политзаключённый в фокусе внимания.

"Я надеюсь, что в будущем тема политзаключенный будет в фокусе вашего внимания, и вы будете стремиться как можно больше обращать на это внимание нашего общества, власти и международных партнеров", - резюмировал Сущенко.

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Политзаключенные, Роман Сущенко.
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