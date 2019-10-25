Посольство Германии: Осуждение Асеева - это нападение на свободу слова

Новости Украины:Боевики "ДНР" осудила Асеева на 15 лет тюрьмы за "шпионаж" в пользу Украины.

Германия требует немедленного освобождения заключенного контролируемыми Россией боевиками журналиста Станислава Асеева.

Об этом говорится в сообщении Посольства Германии в Украине в Twitter.

"Германия требует немедленного освобождения журналиста Станислава Асеева. Его осуждение - это нападение на свободу слова и права журналистов. Германия продолжает призывать освободить всех незаконно задержанных заключенных в неподконтрольных правительству районах Украины", - заявили немецкие дипломаты.

22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" объявили об "осуждении""Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Автор колонок проекта "Донбасс.Реалии" Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Группировка "ДНР" обвинила его в шпионаже в пользу Украины.

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым ”судебным решением” в отношении Асеева.

Как сообщалось ранее, мировое журналистское сообщество требует освободить Асеева.