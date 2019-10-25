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МВД будет отчитываться о расследовании преступлений против журналистов

МВД будет отчитываться о расследовании преступлений против журналистов
14:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Соответствующие поручения дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко.

Министерство внутренних дел Украины готово публично представлять ежеквартальные отчеты о ходе расследования преступлений против журналистов.

Как сообщили в пресс-службе МВД, соответствующие поручения дал министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с председателем Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, с которым обсуждалась подготовка к предстоящим парламентским слушаниям по безопасности журналистов, которые пройдут 6 ноября.

Как отмечается, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко и председатель Национальной полиции Игорь Клименко будут координировать усилия МВД и Нацполиции для эффективного реагирования на факты препятствования журналистской деятельности.

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"Министерство внутренних дел открыто к диалогу по улучшению безопасности украинских журналистов. Перед Национальной полицией ставим задачу ввести режим эффективного оперативного реагирования на факты препятствования журналистам", - подчеркнул Аваков.

Также глава МВД согласился обеспечить персональное реагирования на резонансные нападения на журналистов в регионах, перечень которых подготовил НСЖУ.

Среди перечня дел, НСЖУ передал для тщательной отработки МВД, в частности, дело о поджогах автомобиля журналиста Сергея Гузя в Каменском Днепропетровской области, жестоком избиении телеоператора Вадима Макарюка в Харькове, нападении радикалов на агентство "Укринформ", стрельбе по пресс-центру газеты "Новый день" в Херсоне, избиении журналистов в Виннице и на Черниговщине, в Житомирской и Одесской области. Отдельно должно пройти надлежащее служебное расследование факта избиения фотокорреспондента Игоря Ефимова сотрудниками милиции во времена Евромайдана в феврале 2014-го года.

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В МВД напомнили, что в течение 9 месяцев 2019 года следователями Нацполиции зарегистрировано 158 уголовных преступлений этой категории. По результатам проведенного расследования за указанный период времени в суд направлены обвинительные акты по 10 уголовным производствам за 12 уголовных преступлений. По 156 уголовным правонарушениям в течение отчетного периода следователями принято решение об их закрытии. Решение о закрытии согласовано с органами прокуратуры.

В остатке следователей подразделений по состоянию на 10 октября находится 260 правонарушений.

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МВД, Отчет, Арсен Аваков, Антон Геращенко, Нацполиция.
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