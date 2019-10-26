Российские грузовики на Донбассе: МИД Украины направило Москве ноту протеста

Новости Украины:Министерство иностранных дел Украины направило РФ ноту протеста из-за конвоя грузовиков на Донбассе.

Министерство иностранных дел Украины направило Российской Федерации ноту протеста в связи с очередным конвоем, который пересек границу в направлении Донбасса.

Об этом пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко написала в Тwitter.

"Россия не останавливается и далее нарушает международное право. Очередной контрабандный конвой пересек украинскую границу в направлении Донбасса. Направили РФ ноту протеста, призываем международное сообщество отреагировать должным образом", - говорится в сообщении.

Напоминаем, 25 октября из России на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области зашла колонна в составе 27 транспортных средств без номерных знаков, среди которых были "скорые", трактора, грейдеры и самосвалы. Накануне на неподконтрольную правительству Украины территорию Донбасса зашел 86-й российский конвой в составе 16 грузовиков.

Как известно, Россия с августа с 2014 года незаконно отправляет на Донбасс колонны грузовиков, которые называет "гуманитарным конвоем".

Официальный Киев заявляет, что российский "гумконвой" попадает на территорию Украины с нарушением всех процедур, поскольку его не проверяют должным образом ни украинские пограничники и таможенники, ни представители Международного комитета Красного Креста. МИД неоднократно требовало от России прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом так называемой "гуманитарной помощи".