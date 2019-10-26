Скачать
Суббота, 26.10.2019
В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины
В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины
В Брюсселе пройдет встреча глав Нафтогаза и Газпрома
В Брюсселе пройдет встреча глав Нафтогаза и Газпрома
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Заявка сборной Украины на матчи против Эстонии и Сербии
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года
Xiaomi представит еще один флагманский смартфон до конца 2019 года

В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины

В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины
02:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:МИД Израиля приветствует открытие в Иерусалиме украинского посольства.

Министр иностранных дел Государства Израиль Исраэль Кац приветствует решение правительства Украины открыть филиал украинского посольства в Иерусалиме.

Об этом Кац сообщил в микроблоге Twitter.

”Я приветствую решение правительства Украины об открытии дипломатического филиала Посольства Украины в Иерусалиме в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это будет способствовать укреплению позиции Иерусалима в мире”, - подчеркнул Кац.

В этой связи он сообщил, что дал распоряжение МИД Израиля о немедленном внедрении этого решения.

Посол Израиля поблагодарил власти Украины за противодействие антисемитизму в Умани

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в микроблоге Twitter сообщил, что Украина планирует открыть офис инноваций в Иерусалиме.

”Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с украинским посольством в Тель-Авиве помогать новым индустриям двух стран находить партнеров” , - заявил Пристайко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Израиль, Иерусалим, Посольство, Исраэль Кац.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Загороднюк подвел итоги встречи с генсеком НАТО - говорил о Крыме и реформах
02 Гороскоп на завтра, 26 октября 2019: все знаки Зодиака
03 Загороднюк в НАТО: Ни у одной из этих стран опыта войны с Россией нет
04 Коллективное движение: ученые объяснили муравьиные пробки
05 Зарос и потолстел: поклонники не узнали Колина Фаррела на новых снимках (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Ираке: число погибших возросло
Протесты в Ираке: число погибших возросло
&quot;Интерпайп&quot; готов выпустить евробонды на $309,19 млн
"Интерпайп" готов выпустить евробонды на $309,19 млн
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат Новиков
Офис Зеленского стоит за обвинениями Порошенко - адвокат
Супермодели с нестандартной внешностью: модные тенденции меняются (Фото)
Супермодели с нестандартной внешностью: модные тенденции меняются (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь