В Иерусалиме откроют филиал посольства Украины

Новости Украины:МИД Израиля приветствует открытие в Иерусалиме украинского посольства.

Министр иностранных дел Государства Израиль Исраэль Кац приветствует решение правительства Украины открыть филиал украинского посольства в Иерусалиме.

Об этом Кац сообщил в микроблоге Twitter.

”Я приветствую решение правительства Украины об открытии дипломатического филиала Посольства Украины в Иерусалиме в рамках договоренностей между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Это будет способствовать укреплению позиции Иерусалима в мире”, - подчеркнул Кац.

В этой связи он сообщил, что дал распоряжение МИД Израиля о немедленном внедрении этого решения.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в микроблоге Twitter сообщил, что Украина планирует открыть офис инноваций в Иерусалиме.

”Украина и Израиль становятся ближе - важное событие. По результатам договоренностей президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху планируем открытие офиса инноваций в Иерусалиме, который вместе с украинским посольством в Тель-Авиве помогать новым индустриям двух стран находить партнеров” , - заявил Пристайко.