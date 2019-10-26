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Приметы и обряды на 26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери
Приметы и обряды на 26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери

Приметы и обряды на 26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери

Приметы и обряды на 26 октября - День Иверской иконы Божьей Матери
07:31 Сегодня Телеграф Фото: www.pinterest.com

Новости Украины:26 октября принято было молиться иконе Иверской Богоматери для защиты от пожаров и других несчастий.

26 октября устраивали банный день, а потому, именно так впоследствии стали именовать праздник. Говорили, что, подливая настои целебных трав и пропариваясь с помощью веника, избавлялись от болезней, укрепляли здоровье, что и позволяло пережить суровую зиму без недугов. Очень часто 26 октября парили в бане людей, больных падучей - эпилепсией. Верили, что в бане живет травяной дух, помогающий преодолеть хворь.

В народе поговаривали, что банный дух - это существо, которое никогда не показывается человеку, но может напомнить о себе шумом. Банный дух прогоняет посетителей, которые ему неугодны, может стучать и даже бросаться камнями в человека. Также верили, что банного духа можно увидеть, если он обратится, например, в зайца, собаку, кошку, веник или лягушку. Называли его Банником и поговаривали, что он тоже любит купаться, делая это обычно в третий, четвертый, седьмой пар, то есть после 2-3 смен людей, которые побывали в бане. Обычно оставляли для Банника воду, веник и мыло на ночь, чтобы он мог спокойно попариться. Сами же крестьяне избегали ходить в баню ночью и после захода солнца. Никогда не оставляли в бане никаких икон, а мылись, предварительно сняв нательный крест. Предки старались входить в баню с оглядкой, а при входе просили разрешения у Банника, извиняясь, что потревожили его.

В православной церкви 26 октября особенно почитают Иверскую икону Пресвятой Богородицы, которая также известна как Привратница или Вратарница. Она считается чудотворной и, согласно преданию, была написана евангелистом по имени Лука. Сегодня икона хранится на территории Иверского монастыря в Греции на священной горе Афон. Также существует одна легенда, повествующая об обретении иконы. Так, в IX веке жительница Никем, которая пожелала спасти от иконоборцев лик богородицы, опустила икону на дно моря, где она хранилась в течение двух веков. После этого монахи Иверского монастыря увидели на дне моря отражение лика Богородицы, окруженное огненным столпом. После этого Преподобный Гавриил Святогорец услышал голос Богоматери и по ее приказу прошел по воде, извлек икону и перенес ее в монастырь. Однако каково же было удивление людей, когда утром они обнаружили образ Богоматери над воротами обители. После этого подобное повторялось несколько раз. В результате, икону решили оставить не выбранном ею месте и с тех пор стали называть образ Вратарницей или Привратницей по месту расположения. В древние времена крестьяне 26 октября отправлялись в церковь для того, чтобы помолиться иконе Иверской Богоматери, попросив не только избавления от болезней, но и удачи в самых разных делах. Часто просили об урожае, защите от пожара.

Знаменательные события в истории: 26 октября 2019 года
Знаменательные события в истории: 26 октября 2019 годаЧитать полностью

Народные приметы 26 октября

Облака быстро бегут по небу с южной стороны - по приметам, ожидай непогоды в ближайшее время.

Если восход солнца происходит из-за туч, то, согласно приметам, погода будет очень переменчивой.

Петух кукарекает в необычное для него время - погода скоро изменится.

По примете 26 октября рано утром петухи запели - скоро станет тепло.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 26 октября, День Иверской иконы Божьей Матери, День Карпа, День Агафона.
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