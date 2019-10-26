В Украине могут снизить возраст призыва в армию

Новости Украины:В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет.

В Украине могут вернуть призыв в армию с 18 лет - соответствующее предложение было озвучено в Офисе Президента.

Об этом сообщил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины подполковник Николай Качаненко, передает УНН со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Информ".

Так, по словам офицера, в вопросах призыва в ряды Вооруженных сил Украины существуют определенные разногласия между законом "О воинской обязанности и военной службе" и президентским Указом о призыве.

В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым "исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста". А согласно последним президентским указам, призывали граждан с 20 лет.

"Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную. Недавно побывал на совещании в офисе Президента под председательством одного из заместителей руководителя Офиса, где озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует Закон. В письменном виде такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ", - сказал подполковник Качаненко.