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Освобожденный моряк Беспальченко отметил свою свадьбу (Фото)

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Освобожденный моряк Беспальченко отметил свою свадьбу (Фото)
23:54 Сб, 26 Октябрь 2019 Телеграф Укринформ

Новости Украины:Украинский моряк Виктор Беспальченко сыграл пышную свадьбу.

Украинский военный моряк Виктор Беспальченко, что был освобожден из российского плена и его вторая половина Татьяна, которые 26 июня этого года зарегистрировали брак в московском СИЗО "Лефортово", отмечают 26 октября свою свадьбу на Херсонщине.

Об этом сообщает корреспондент Укринформа.

Церемония бракосочетания состоялась в винодельческом хозяйстве князя П.М. Трубецкого. Именно здесь молодые люди стали на свадебный рушник.

«Мы очень рады, счастливы, это долгожданный день, вы же знаете, при каких обстоятельствах мы расписались. Сегодня это настоящий праздник для нас, счастье быть здесь, счастье, что Виктор и все моряки дома», - рассказала журналистам, присутствовавшим на церемонии, Татьяна.

Она говорит, что в "Лефортово" для них бракосочетание было еще и поводом увидеться, ведь за время, пока моряки были в плену, родные не могли их посещать и общаться. «Это были счастливые моменты, когда мы могли друг друга обнять, поцеловать, тогда это был, конечно, символический день для нас. А сегодня особенный день, потому что мы среди наших друзей, родных. Это уже другая атмосфера», - делится Татьяна.

«Она лучшая», - говорит Виктор о жене. «Виктор у меня - герой, он мужчина моей мечты», - отвечает Татьяна.

Они уже вместе шестой год. Познакомились в Крыму, где Виктор Беспальченко служил. Это была любовь с первого взгляда, говорят Татьяна и Виктор.

Сделал предложение Виктор еще перед пленом. Говорит, хотел, чтобы все было хорошо. «Как моряк хотел все сделать на катере, в море. Все подготовил. Но у нее не получилось с работы отпроситься - я же не хотел открывать «все карты», она ответила, что не получается. Я все отменил и дома накрыл стол, зажег свечи, взял цветы и признался в любви», - вспоминает моряк.

Свадьбу планировали на апрель 2019 года.

 Когда Виктор попал в плен, в январе они пообщались в зале суда и решили, что у любви нет препятствий. Говорят, что из-за того, что пришлось пройти, стали только крепче любить друг друга. Виктор и дальше планирует продолжать службу, а жить молодая семья будет в Одессе. В ближайших планах - обустроить квартиру.

На свадьбу приглашали моряков, которые были в плену вместе с Виктором, но по разным причинам приехать смогли не все, говорят Татьяна и Виктор.

Как известно, в сентябре, когда в Херсоне встречали земляков - моряков, вернувшихся из плена, председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев предложил Виктору и Татьяне выбрать дату для празднования свадьбы.

Напоминаем, украинский военнопленный Виктор Беспальченко 26 июня этого года женился в московском СИЗО "Лефортово".

7 сентября Украина и Россия провели взаимное освобождение удерживаемых лиц в формате "35 на 35". На Родину тогда вернулись 11 незаконно осужденных украинцев и 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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Свадьба, СИЗО, Моряк, Виктор Беспальченко.
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