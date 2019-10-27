Украину на марафоне морской пехоты в США представят 11 бойцов

Новости Украины:впервые в составе сборной Украины есть девушка - это Ольга Бенда, которая будет бежать 10-километровую дистанцию.

В Вашингтоне сегодня 11 бойцов будут представлять Украину на марафоне морской пехоты США, который в этом году проходит в 44 раз.

В забеге участвуют Юрий Козловский, офицер военно-морских сил ВСУ Алексей Бобчанец, "киборг" Александр Терещенко, которого будет сопровождать ветеран Константин Винниченко.

"Дистанцию полного марафона (42 километра) пробегут Валентин Дерело, Владислав Куц, Тарас Забожчук, Дмитрий Туревич, Богдан Оксентюк и Александр Бабич. Вместе с командой будет бежать тренер Наталья Крушинская, которая тренирует ветеранов, в том числе участников команды Марафона морской пехоты США", - рассказал уполномоченный президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Вадим Свириденко.

Организацию, тренировки команды и участие ее в марафоне поддержали ветеранские и благотворительные организации. В США украинцев примет благотворительная организация Allied Forces Foundation, команду поддержат организации украинской диаспоры и украинские дипломаты.