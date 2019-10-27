"Они разрушают позитивное видение": Зеленского просят ограничить новости

Новости Украины:Соответствующая петиция набрала 135 голосов из 25 000 необходимых.

Президента Украины Владимира Зеленского просят ограничить время новостей криминального характера и позволять их после 23:00. Соответствующая петиция №22/077062-эп размещена на сайте главы государства.

"Новости криминального характера только после 23:00", - говорится в тексте петиции.

По словам автора петиции, на телеканалах и в социальных сетях новости негативного характера составляют 90% процентов и они разрушают позитивное видение жизни в стране.

"Я уверена, что в нашей стране происходит и хорошее, спортсмены побеждают на соревнованиях, добрые дела спасают людей и животных, ученые создают новые изобретения, но нам льется один негатив. Это очень расшатывает настроение в стране, жизнь в Украине ассоциируется с опасностью, бедностью, криминалом. Прошу сделать ограничения для новостей, которые разрушают позитивное видение жизни в стране", - говорится в тексте петиции.

Соответствующая петиция набрала 135 голосов из 25 000 необходимых. Сбор подписей продлится еще в течение 90 дней.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского просят предоставлять ежемесячные премии гражданам, которые полностью себя ограничивают в алкоголе, сигаретах и наркотиках.