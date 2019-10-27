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Россия передаст захваченные украинские катера до конца года

Россия передаст захваченные украинские катера до конца года
17:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В РФ готовы отдать украине захваченные военные катера, проблема в том, что они находяться в неудовлетворительном состоянии.

По мнению Николая Полозова, Москва не против передать Украине катера, захваченные в Керченском проливе. Однако этому мешает плохое состояние судов. 

Украина ожидает, что Россия отдаст катера, которые она захватила в 2018 году. По словам Николая Полозова, адвоката освобожденных украинских моряков, РФ якобы готова предать Украине военные катера, но загвоздка состоит в том, что они находятся в неудовлетворительном состоянии и технических неисправностях. 

"До сих пор Россия не выполнила решения Международного трибунала в части возвращения кораблей. Но, по моей информации, в этом деле есть сдвиги, корабли российские власти готовы передать. Единственная проблема - это техническое состояние самих кораблей. Поэтому сейчас, по моей информации, их приводят к такому состоянию, чтобы они могли быть на плаву и мы ожидаем, что до конца года их точно передадут", - сообщил Полозов.

Полозов: Освобожденных украинских моряков могут объявить в розыск

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве считают бессмысленным говорить сейчас о конкретных сроках созыва саммита в "нормандском формате".

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РФ, Керченский пролив, Николай Полозов, Военные катера.
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