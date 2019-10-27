Всемирные Игры военнослужащих: сборная ВСУ привезет домой 33 медали

Новости Украины:Украинцы завоевали 33 медали на Всемирных Играх военнослужащих.

Спортсмены Вооруженных сил Украины на VII Всемирных Играх среди военнослужащих, которые проходят в китайском городе Ухань, уже завоевали 33 медали, в том числе 5 золотых.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сборная ВС Украины по состоянию на 27 октября завоевала 33 медали разного достоинства, в числе которых - 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в нынешних играх приняли военнослужащие со свыше 100 стран мира.

Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта. "Следует отметить, что среди всех сборных, которые участвуют в соревнованиях, команда Вооруженных сил Украины на сегодняшний день входит в 10-ку лучших", - добавили в Минобороны.

VII Всемирные Игры военнослужащих завершаются завтра, 28 октября. Сборная ВСУ возвращается в Киев 29 октября.

Международный совет военного спорта (СИЗМ) был создан в 1948 году. В состав совета входили пять стран-основателей (Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды и Франция). Теперь в состав этой организации входит 134 страны мира.

По инициативе Министерства обороны Украины 20 ноября 1992 года было подано заявление о вступлении Вооруженных сил Украины в СИЗМ.

С июня 1993 года решением 48-й Генеральной ассамблеи СИЗМ Украина получила статус члена этой мощной всемирной спортивной организации военнослужащих, девизом которой является «Дружба через спорт». По количеству стран и участников соревнований Игры среди военнослужащих занимают третье место после Олимпийских игр и Всемирных универсиад.