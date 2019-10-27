Скачать
Воскресенье, 27.10.2019
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
"Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Динамо и Шахтер синхронно потеряли очки в УПЛ (Фото)
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие
Нетрадиционная медицина: технологии будущего, которые обеспечат вам бессмертие

Всемирные Игры военнослужащих: сборная ВСУ привезет домой 33 медали

Всемирные Игры военнослужащих: сборная ВСУ привезет домой 33 медали
20:47 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: МОУ

Новости Украины:Украинцы завоевали 33 медали на Всемирных Играх военнослужащих.

Спортсмены Вооруженных сил Украины на VII Всемирных Играх среди военнослужащих, которые проходят в китайском городе Ухань, уже завоевали 33 медали, в том числе 5 золотых.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Сборная ВС Украины по состоянию на 27 октября завоевала 33 медали разного достоинства, в числе которых - 5 золотых, 13 серебряных и 15 бронзовых медалей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участие в нынешних играх приняли военнослужащие со свыше 100 стран мира.

Украину представляли 87 армейских спортсменов в 12 видах спорта. "Следует отметить, что среди всех сборных, которые участвуют в соревнованиях, команда Вооруженных сил Украины на сегодняшний день входит в 10-ку лучших", - добавили в Минобороны.

Украину на марафоне морской пехоты в США представят 11 бойцов

VII Всемирные Игры военнослужащих завершаются завтра, 28 октября. Сборная ВСУ возвращается в Киев 29 октября.

Международный совет военного спорта (СИЗМ) был создан в 1948 году. В состав совета входили пять стран-основателей (Бельгия, Дания, Люксембург, Нидерланды и Франция). Теперь в состав этой организации входит 134 страны мира.

По инициативе Министерства обороны Украины 20 ноября 1992 года было подано заявление о вступлении Вооруженных сил Украины в СИЗМ.

Зеленский согласовал перечень глав силовых ведомств, которых должен утверждать президент

С июня 1993 года решением 48-й Генеральной ассамблеи СИЗМ Украина получила статус члена этой мощной всемирной спортивной организации военнослужащих, девизом которой является «Дружба через спорт». По количеству стран и участников соревнований Игры среди военнослужащих занимают третье место после Олимпийских игр и Всемирных универсиад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Минобороны, ВСУ, Всемирные игры военнослужащих.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Слова приведут к гневу": Вакарчук предупредил Зеленского
02 Детоксикация: 5 продуктов, которые помогут быстро очистить организм
03 Влияет ли группа крови на характер человека?
04 Мисс 50+: в Германии выбрали самую красивую женщину за 50
05 Поздравления с Днем автомобилиста 2019 на украинском языке: стихи, проза, открытки
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Тепла не будет: синоптики дали прогноз на начало недели
Тепла не будет: прогноз погоды на начало недели
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
СМИ: внедорожник главы Чернигова попал в ДТП
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
Помощник Зеленского: Для защиты Золотого есть армия и полиция
&quot;Он - легенда&quot;: Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
"Он - легенда": Даша Астафьева прокомментировала снимок с Конором Макгрегором (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь