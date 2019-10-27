Новый поезд "Киев-Мариуполь" осуществил свой первый рейс (Фото)

Новости Украины:Из столичного ж/д вокзала выехал новый поезд "Киев-Мариуполь".

Укрзализныця запустила новый поезд "Киев-Мариуполь", он отправился сегодня с Центрального железнодорожного вокзала столицы, а его первыми пассажирами стали студенты Украинской академии лидерства.

Как сообщает корреспондент Укринформа, участие в запуске поезда приняли министр инфраструктуры Вячеслав Криклий, министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор и председатель ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"Мы запускаем абсолютно новый поезд. Символично, что именно студенты - будущие лидеры Украины являются первыми его пассажирами", - сказал Кравцов.

По словам Кравцова, 10 вагонов поезда были отремонтированы на предприятиях Укрзализныци. Поезд категории «комфорт» будет курсировать между городами ежедневно.

На каждом вагоне поезда - слоган "Творим себя - создаем Украину".

Студенты Украинской академии лидерства в первой поездке следуют в Мариуполь, где 28-29 октября совместно с молодежью этого города будут разрабатывать молодежное видение Украины 2030. Его представят Президенту Владимиру Зеленскому на форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня", который будет проходить в рамках Инвестиционного форума Re:Think Invest in Ukrain.

Выступая перед студентами, министр Бородянский отметил, что в Украине ежедневно создается история.

"Мы единственная страна в Европе, которая борется за свои ценности и право определять своё будущее каждый день ценой неимоверных усилий и ценой жизни. Это невероятное время, в котором мы с вами живем. Лет через 30-40 это время будет считаться историческим", - сказал он.

Бородянский рассказал, что в министерстве сейчас разрабатывается программа мобильной украинской школы, которая предусматривает, что класс учеников сможет выехать в путешествие в другой город. "Это путешествие будет включать в себя культурную, образовательную и волонтерскую составляющую", - отметил он.

Министр пообещал вынести программу на обсуждение уже через две недели.

Как сообщал Укринформ, 29 октября в Мариуполе состоится первый инвестиционный форум RE:think. Invest in Ukraine по инициативе Президента Украины. На Форум приедут свыше 350 гостей - от представителей правительства до представителей финансовых корпораций. По словам Премьер-министра Украины Алексея Гончарука, Мариуполь был выбран для проведения инвестфорума, поскольку город "жил в темноте оккупации и завоевал свободу".