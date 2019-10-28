Бородянский считает смелыми украинских артистов, которые дают концерты в Крыму

Новости Украины:Владимир Бородянский: Украинские артисты, которые выступают в Крыму очень смелые.

Министр культуры, молодежи и спорта считает смелыми украинских артистов, которые едут выступать на временно оккупированные территории, чтобы "донести украинский контекст".

Об этом Владимир Бородянский сказал в интервью Радио Свобода в ответ на вопрос, как он относится к гастролям украинских артистов в Крыму.

"В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинские контексты и украинский нарратив, то я считаю, что это чрезвычайно смелый человек", - подчеркнул Бородянский.

В то же время он отметил, что это рискованно - ведь артиста с украинской позицией могут арестовать на оккупированной территории.

Напоминаем, певец Олег Винник на пресс-конференции 1 октября выразил недовольство в связи с тем, что не имеет права поехать выступать в Крыму, потому что его "назовут предателем". "Почему мы купаться имеем право туда поехать, а выступить - не имеем права?" - заметил певец.