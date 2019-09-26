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Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)
Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)

Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)

Российская акция: в какой скандал попал Олег Винник (Видео)
15:43 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Украинский певец принял участие в акции, в которой засветились артисты из РФ.

Популярный в Украине исполнитель Олег Винник, который недавно открыл свой собственный магазин ювелирных изделий, попал в скандал.

Артист принял участие в акции #ВСЕММИР, которая была организована российской группой под названием "МИР 512".

В акции, которая носит лозунг "Прими решение и скажи другим", также участвуют такие известные российские личности как ведущий Владимир Познер, продюсер Игорь Крутой, певица Валерия и другие.

На видео, которое опубликовала группа на своем официальном YouTube-канале, Винник желает всем мира: "Я не хочу, чтобы родители оплакивали своих детей. Я не хочу, чтобы молодые жены ставали вдовами, и я не хочу, чтобы страдали дети. Давайте не забывать, мы пришли в этот мир, чтобы научиться любить, а не отбирать жизни друг у друга. Усім мир, всем мир".

Стоит заметить, что Олег Винник единственный артист из Украины откликнулся на проект, в котором замешаны артисты, когда-то поддержавшие политику Владимира Путина по поводу Украины, а также аннексию Крыма.

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Украинские пользователи YouTube негативно отзываются относительно видеообращения певца.

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Все по теме:

Россия, Видео, Украинский певец, Олег Винник, Российская акция, #ВСЕММИР.
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