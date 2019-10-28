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Члены Меджлиса встретились с политиками Нидерландов

Члены Меджлиса встретились с политиками Нидерландов
05:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Члены Меджлиса обговорили ситуацию на полуострове с политиками Нидерландов.

В Киеве 27 октября состоялась встреча Мустафы Джемилева, Рефата Чубарова и членов Меджлиса крымскотатарского народа с депутатами и активом политической партии Нидерландов "Демократы 66".

Как сообщает портал Крым.Реалии со ссылкой на члена Меджлиса Гаяну Юксель, встреча состоялась в киевском офисе этого представительного органа.

"Гостей интересовали вопросы, связанные с Крымом, беседа была очень конкретной и содержательной. В частности, обсуждалась общая ситуация в Крыму, возможна стратегия и шаги для возвращения Крыма, перспектива / прогноз состояния крымскотатарского народа в будущие годы, вопрос крымскотатарской диаспоры в мире, взаимодействия и лобби крымской проблемы в европейских и других международных организациях", – отметила Юксель.

По ее словам, также обсудили проблему невыполнения институтами ЕС решений, направленных на поддержку Украины, и решений, связанных с правами коренного народа Крыма – крымских татар.

"Европа очень разная, и у нее тоже разные политические силы", – процитировала член Меджлиса нидерландских гостей.

"Затронули и вопрос голосования голландской делегации в этом году за возвращение России в ПАСЕ, что происходило на фоне до сих пор незакрытого расследование причин и последствий катастрофы самолета рейса МН-17 в 2014 году. Гости заверили, что представители именно их политической партии полностью поддерживают сохранение территориальной целостности Украины и выступают за соблюдение прав человека", – заявила Гаяна Юксель.

Отмечается, партию "Демократы 66" (D66) в парламенте Нидерландов представляют 19 депутатов (из 150), она входит в коалицию.

ООН призывает РФ снять запрет с Меджлиса

Как сообщалось, Украина поблагодарила руководство ООН за официальное признание нарушений Женевских конвенций со стороны России, которая сознательно переселяет людей из материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

С таким заявлением выступил постпред Украины при ООН Владимир Ельченко во время презентации доклада генсека ООН Антониу Гутерреша по ситуации с правами человека в оккупированном Крыму.

 

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Крым, Нидерланды, Меджлис.
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