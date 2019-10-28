Янукович может лишиться звания президента Украины

Новости Украины:Во время закрытой части пленарного заседания Большая палата КСУ займется рассмотрением дела Януковича.

В Большой палате Конституционного суда Украины рассмотрят вариант лишения Виктора Януковича звания президента.

Такая информация говорится в повестке дня Конституционного суда.

Отмечается, что заседание состоится завтра, 29 октября. Суд займется рассмотрением вопроса конституционности закона Украины "О лишении В. Януковича звания президента Украины".

Этом вопрос рассмотрят во время закрытой части пленарного заседания.

Как сообщалось, Виктор Янукович готовится к возвращению в Украину. Его адвокат заявил: "Он сейчас находится на территории Российской Федерации временно", и добавил, что защита осуществляет меры по обеспечению возможности его пребывания в Украине.