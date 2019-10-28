"Процесс подготовки займет время": Зеленского попросили отменить ВНО

Новости Украины:Одна из предложенных петиций уже набрала 187 из 25000 голосов.

Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить ВНО для абитуриентов и бакалавров, которые поступают на магистратуру.

Соответствующие петиции №22/077076-эп и №22/077098-эп обнародованы на сайте главы украинского государства.

По словам автора петиции, процедура внешнего тестирования оценивает каждого его участника одинаково, поскольку существуют одни и те же задачи для всех абитуриентов, одна и та же рейтинговая система, одни и те же проходные баллы по различным предметам. Однако ученики не имеют одинакового уровня подготовки во всех выпускников учреждений среднего образования.

"На данный момент есть необходимость отмены внешнего независимого оценивания, ведь наше государство пока не способно обеспечить одинаковый уровень знаний для всех учащихся и абитуриентов", - подчеркнул автор первой петиции.

Также Зеленского по просили отменить ВНО по английскому языку для студентов бакалавров которые намерены вступить в магистратуру. Причиной петиции является то, что процесс подготовки к ВНО займет время, которое студенты могли потратить на подготовку к госэкзаменам по специальности.