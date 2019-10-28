Скачать
Понедельник, 28.10.2019
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Полиция проверила дом добровольцев в Золотом
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
Коляда рассказала, что увидел Гончарук на КПВВ в Новотроицком
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
"Папаченко": фильм об отце Ломаченко (Видео)
Придется выйти вместе: принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход
Принцы Уильям и Гарри с женами совершат совместный выход

"Процесс подготовки займет время": Зеленского попросили отменить ВНО

"Процесс подготовки займет время": Зеленского попросили отменить ВНО
17:50 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Одна из предложенных петиций уже набрала 187 из 25000 голосов.

Президента Украины Владимира Зеленского просят отменить ВНО для абитуриентов и бакалавров, которые поступают на магистратуру.

Соответствующие петиции №22/077076-эп и  №22/077098-эп обнародованы на сайте главы украинского государства.

По словам автора петиции, процедура внешнего тестирования оценивает каждого его участника одинаково, поскольку существуют одни и те же задачи для всех абитуриентов, одна и та же рейтинговая система, одни и те же проходные баллы по различным предметам. Однако ученики не имеют одинакового уровня подготовки во всех выпускников учреждений среднего образования.

"Они разрушают позитивное видение": Зеленского просят ограничить новости

"На данный момент есть необходимость отмены внешнего независимого оценивания, ведь наше государство пока не способно обеспечить одинаковый уровень знаний для всех учащихся и абитуриентов", - подчеркнул автор первой петиции.

Также Зеленского по просили отменить ВНО по английскому языку для студентов бакалавров которые намерены вступить в магистратуру. Причиной петиции является то, что процесс подготовки к ВНО займет время, которое студенты могли потратить на подготовку к госэкзаменам по специальности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ВНО, Петиция, Владимир Зеленский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Все услышали ваши угрозы": лидер Нацкорпуса обратился к Зеленскому (видео)
02 Рецепт дня: сливочный торт без выпечки за 10 минут
03 Мокрый снег и мороз: Синоптики дали украинцам холодный прогноз погоды
04 "Прошлое закончилось": Зеленский говорит, что не боится обидеть Коломойского
05 Квантовая физика способна объяснить появление у человека сознания
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Процесс подготовки займет время&quot;: Зеленского попросили отменить ВНО
Зеленского попросили отменить ВНО
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (21.10 - 27.10.2019)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Президент назначил нового главу Киевской облгосадминистрации
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Хэллоуин 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на этой неделе (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь