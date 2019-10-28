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Чорновол: ГБР начала еще два расследования против Портнова

Чорновол: ГБР начала еще два расследования против Портнова
17:54 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:ГБР начало еще два расследования преступлений Портнова, утверждает Чорновол.

Народный депутат 8-го созыва Татьяна Чорновол сообщает, что Государственное бюро расследований (ГБР) по ее заявлениям начало досудебное расследование о возможных совершениях преступлений экс-заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым.

"Мне поступило еще два письма от ГБР, что бюро начало досудебное расследование по моим заявлениям о преступлениях Портнова. А именно: создание преступной организации для узурпации власти. Речь идет о финансировании и другие услуги (в частности, "лояльность" судей), предоставленные Портновым (действующему президенту Украины Владимиру - ред.) Зеленскому во время избирательной кампании с целью назначения своих людей на ключевые государственные должности, в том числе - назначение Андрея Богдана (главой - ред.) в Офис президента", - написала Чорновол на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник 

По ее словам, второе дело - злоупотребление служебным положением во времена режима Януковича, в частности давление на суды Портновым на посту руководителя судоустройства администрации президента с целью принятия ими решений в интересах одной коммерческой структуры.

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Как сообщалось, 25 октября пресс-служба ГБР сообщила, что Чорновол в своем заявлении директору Бюро не выложила обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения Портновым и Богданом.

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ГБР, Андрей Портнов, Татьяна Чорновол.
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