ГБР: В заявлении Чорновол ничего не сказано о преступлениях Портнова и Богдана

Новости Украины:ГБР: В своем заявлении Татьяна Чорновол ничего не упомянула о преступлениях Портнова и Богдана.

Государственное бюро расследований не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату свыше 3 млрд грн в 2012-2013 годах.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Государственное бюро расследований не регистрировало уголовное производство и не осуществляет досудебное расследование покушения на растрату средств государственного бюджета страны в размере свыше 3 млрд гривень заместителем министра Кабинета министров Украины А.Богданом и руководителем Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Украины А.Портновым в 2012 и 2013 годах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее заявление Татьяна Чорновол передала директору ГБР Роману Трубе во время брифинга 9 октября. При этом в заявлении не изложены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

"Вместе с тем заявителю сообщено, что в случае несогласия с невнесением по её заявлению сведений в ЕРДР, она имеет право обратиться в суд", - добавили в ГБР.