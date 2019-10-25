Следователи ГБР взялись за лиц, связанных с Гройсманом

Новости Украины:ГБР будет расследовать законность действий некоторых лиц при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром в 2016 году.

Государственное бюро расследований расследует дело по признакам возможных злоупотреблений должностными лицами при назначении Владимира Гройсмана премьер-министром в апреле 2016 году.

Об этом говорится в постановлении, которое вынесла следственный судья Печерского районного суда города Киева Татьяна Ильева 17 октября, отмечается в Едином реестре судебных решений.

Судебным разбирательством установлено, что Государственным бюро расследований осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица, которые занимают особо ответственное положение в государственных органах Украины, злоупотребляя служебным положением, при отсутствии предусмотренных законодательством оснований, внесли в апреле 2016 года до Верховную Раду Украины представление на назначение премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины", - говорится в материалах.

Отмечается, что в ходе расследования возникла необходимость в исследовании ряда документов, а именно - предложения коалиции депутатских фракций "Европейская Украина" по кандидатуре Владимира Гройсмана на должность премьер-министра Украины, представление президента о назначении на должность премьер-министра Гройсмана, а также других служебных документов, которые составлялись в ходе "сопровождения" указанных документов (служебные записки, справки).

Кроме того, возникла необходимость в осуществлении сравнительного анализа порядка назначения на должность премьера Гройсмана с порядком назначения на эту должность Арсения Яценюка по представлению коалиции "Европейская Украина".

Указывается, что запрашиваемые сведения и документы находятся во владении (распоряжении) Офиса президента Украины.

Следственный судья ходатайство следователя ГБР удовлетворил и дал разрешение на изъятие копий упомянутых документов. Это постановление обжалованию не подлежит.