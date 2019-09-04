Гончарук укомплектовал свой Кабмин "людьми" Гройсмана

Новости Украины:Заместители министра финансов правительства Гройсмана остались на своих должностях.

Кабинет министров Алексея Гончарука оставил заместителей министра финансов, которые работали в предыдущем составе правительства. Об этом после заседания правительства сообщил сам премьер.

"Мы доверяем этой команде и намерены с ней сотрудничать", - сказал Гончарук.

Заместителем министра финансов по вопросам Европейской интеграции в прошлом составе Кабмина был Юрий Гелетий. Он с октября 2015 года возглавлял Департамент финансовой политики Минфина, в июле 2018 года Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов, а в декабре – перевел на должность замминистра финансов по вопросам европейской интеграции.

Также должности замминистров занимали Юрий Джигир и Василий Шкураков, назначенные соответственно в июле и декабре 2018 года.