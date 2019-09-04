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Гончарук укомплектовал свой Кабмин "людьми" Гройсмана

Гончарук укомплектовал свой Кабмин "людьми" Гройсмана
16:50 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Заместители министра финансов правительства Гройсмана остались на своих должностях.

Кабинет министров Алексея Гончарука оставил заместителей министра финансов, которые работали в предыдущем составе правительства. Об этом после заседания правительства сообщил сам премьер.

"Мы доверяем этой команде и намерены с ней сотрудничать", - сказал Гончарук.

Заместителем министра финансов по вопросам Европейской интеграции в прошлом составе Кабмина был Юрий Гелетий. Он с октября 2015 года возглавлял Департамент финансовой политики Минфина, в июле 2018 года Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов, а в декабре – перевел на должность замминистра финансов по вопросам европейской интеграции.

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Также должности замминистров занимали Юрий Джигир и Василий Шкураков, назначенные соответственно в июле и декабре 2018 года.

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Кабмин, Алексей Гончарук, Владимир Гройсман, Василий Шкураков, Юрий Джигир.
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