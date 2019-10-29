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Приметы и обряды на 29 октября – Лонгин Сотник
Приметы и обряды на 29 октября – Лонгин Сотник

Приметы и обряды на 29 октября – Лонгин Сотник

Приметы и обряды на 29 октября – Лонгин Сотник
07:14 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:29 октября православная церковь отмечает память мученика Лонгина Сотника, который был родом из Каппадокии.

Традиции на 29 октября

Святой покровитель этого дня Лонгин стоял на страже у Креста и Гроба Господня, и в народном представлении он стал сторожем, охраняющим дом от нечистой силы.

Стоит он у ворот, которые означают границу между домом и остальным, чужим, враждебным миром и считались одним из самых опасных для человека мест - именно здесь человека может подстерегать нечистая сила. Поэтому над воротами помещали образ святого заступника, иногда - венчальную или сретенскую свечу. В качестве оберега можно было использовать и какой-нибудь острый металлический предмет (серп, острые зубья бороны, косу).

В щели забора часто втыкали или у забора сажали колючие растения - боярышник, терновник, ежевику, можжевельник. Лонгину Сотнику молились также об исцелении от глазных болезней. В этот день из сундуков и пестерей выносили зимнюю одежду проветрить на улице, подставляли ее под солнечные лучи, прокаливали на морозце. В народе говорили, что "солнечный свет хоть и недолог, а в этот день нам дорог", или "солнечный свет морозцем прихвачен, добр и целебен".

Приметы на 29 октября

Если звезды на Лонгина яркие - жди хорошей погоды, а если тусклые - ожидай дождя и снега.

Если луна на Лонгина мутновата и бледна - возможны мороз и снег.

Солнце бредет в облаках, как в тумане, - к ненастью.

Знаменательные события в истории: 30 октября 2019 года

Гусь на одной лапе стоит - одевайся потеплее.

Ветер подул с севера - дождя не будет, небо прояснится.

Ворона всегда клювом к ветру садится.

Возникновение продолжительных туманов - к оттепели.

Если лист хоть и пожелтел, но опадает слабо - морозы наступят нескоро.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 29 октября, Что можно делать 29 октября, Что нельзя делать 29 октября, Лонгин Сотник.
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