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Зеленский одобрил закон о материальной ответственности военных

Зеленский одобрил закон о материальной ответственности военных
13:04 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: МОН

Новости Украины:Закон определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон №1225, который определяет основания и условия привлечения к материальной ответственности военнослужащих и полицейских, виновных в нанесении ущерба военному и другому имуществу во время исполнения служебных обязанностей.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, во вторник, 29 октября, президент вернул в парламент данный закон со своей подписью.

3 октября за закон о материальной ответственности военнослужащих и некоторых других лиц проголосовали 276 народных депутатов.

Закон распространяется на военнослужащих во время исполнения обязанностей, военнообязанных и резервистов во время сборов, лиц рядового и начальнического состава правоохранительных органов специального назначения, Государственной службы специальной связи, Министерства внутренних дел, Национальной полиции, сил гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы, Государственного бюро расследований.

Основанием для привлечения к материальной ответственности является ущерб, нанесенный неправомерным решением, невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязанностей.

Условия привлечения к материальной ответственности – наличие ущерба, противоправное поведение лица в связи с невыполнением или ненадлежащим выполнением служебных обязательств, причинная связь между противоправным поведением лица и нанесенным ущербом, вина должностного лица в нанесении ущерба.

Привлечение к материальной ответственности не будет освобождать от дисциплинарной, административной или уголовной.

Служебное лицо может быть привлечено к материальной ответственности в течение 3 лет с момента выявления нанесенного ущерба.

Нарушитель будет нести ответственность за ущерб в размере нанесённого вреда по неосторожности, но не более 15 прожиточных минимумов. Командир, который нарушил порядок учета, хранения, использования имущества либо не предпринял меры, что предотвратить хищение, пору имущества, также будет нести ответственность не более 15 прожиточных минимумов.

Законом предусмотрена ограниченная, полная и повышенная материальная ответственность. В документе перечислены случаи, в которых служебное лицо несет полную материальную ответственности в полном объеме нанесенного ущерба по ее вине.

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В проекте закона прописан порядок установления размера нанесенного ущерба, проведения соответствующего расследования и порядок взыскания.

Переходными положениями предусмотрено, что утратит силу постановление Верховной Рады от 1995 года "Об утверждении положения о материальной ответственности военнослужащих за ущерб, нанесенный государству".

Закон вступает в силу на следующий день после публикации.

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Армия, ВСУ, Владимир Зеленский, Материальная ответственность.
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