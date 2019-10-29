Рада приняла законопроект о повышении выплат по уходу за детьми с инвалидностью

Новости Украины:Дополнительные расходы в 2020 году должны быть предусмотрены в государственном бюджете.

Верховная Рада на заседании во вторник, 28 октября, приняла за основу законопроект №2031, которым повышается социальная помощь от государства на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства.

За соответствующее решение в первом чтении проголосовало 324 народных депутата.

Законопроект предусматривает внесение изменений в ст.3 закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью".

В частности, предполагается повышение выплат на уход за детьми с инвалидностью и инвалидами детства. Так, людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А группы І надбавка по уходу увеличивается с 75% прожиточного минимума для людей, потерявших трудоспособность до 150% прожиточного минимума.

Людям с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б группы І – с 50% до 100% прожиточного минимума, а одиноким людям, которые по результатам врачебно-консультативной комиссии нуждаются в постоянном постороннем уходе и относятся к ІІ и ІІІ группе устанавливается надбавка по уходу за ними в размере 75% прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность при том, что раньше она составляла 15% от этой суммы.