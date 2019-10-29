Ударят по кошельку: как будут наказывать депутатов-прогульщиков

Новости Украины:В "Голосе Украины" обнародовали закон о лишении депутатов-прогульщиков выплат.

Законопроект о лишении народных депутатов с завтрашнего дня вступает в силу.

Он был обнародован в издании Верховной Рады "Голос Украины".

Отмечается, что закон введется в действие с 1 декабря.

Если народный депутат без каких-либо уважительных причин не будет принимать в более чем 30% голосований на пленарных заседаниях Верховной Рады или же на 50% заседаний его комитета, то он будет лишаться выплат на расходы за соответствующий месяц.

Основанием для начисления заработной платы нардепу за участие в пленарных заседаниях Рады будут являться данные об его участии в не менее 70% голосований при принятии решений.

Учет его работы будет осуществлять электронная система, а данные такого учета за каждый день можно будет найти на официальном веб-сайте Верховной Рады и на личной странице каждого народного депутата.