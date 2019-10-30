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Среда, 30.10.2019
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Греческая церковь направила Епифанию благодарственное письмо

Греческая церковь направила Епифанию благодарственное письмо
01:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Епифаний получил письмо из Священного Синода Элладской православной церкви за подписью председателя Синода Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II.

Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний получил письмо от представителей Священного Синода Элладской православной церкви, в котором они поблагодарили за возобновление общения, которое некогда существовало между церквями. Текст письма обнародован пресс-службой ПЦУ.

"Поэтому радуемся и мы доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграду, которая нас разделяла, принося печали, больших скандалов, и большой вред всей Церкви и общем в современном мире свидетельству Православия, преграду, которая до недавнего времени стояла; и его, который вернул общение, которое некогда существовало между нами...", - говорится в письме.

Отмечается, что Епифаний получил письмо из Священного Синода Элладской православной церкви за подписью председателя Синода Архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II.

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5 января этого года Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос, которым предоставил независимый статус Православной церкви Украины, о создании которой было объявлено на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года. 12 октября 2019 года во время заседания Священного Синода Греческой церкви была признана самостоятельность Православной церкви Украины.

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Письмо, Епифаний, Греческая церковь, Благодарственное письмо.
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