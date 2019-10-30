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Среда, 30.10.2019
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Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
07:26 Сегодня Телеграф Фото:pixabay

Новости Украины:30 октября православная церковь чтит память пророка Осия – первого из двенадцати меньших пророков.

Традиции на 30 октября

В народе говорили, что в этот день колесо с осью до весны расстаются, с осенью колесо прощается. Гадали по скрипу тележных колес об урожае: если в этот день колеса едут тихо, не скрипят, - к богатому урожаю.

Телеги полагалось привести в порядок, отремонтировать, очистить и смазать дегтем и смолой колеса, чтобы не скрипели, и отправить в сараи до весны. Крестьяне вытаскивали сани в ожидании дня, когда установится санный путь. 30 октября фактически становился границей осени и зимы. И еще в этот день не советовали мыться, а вот почему - неизвестно.

Приметы на 30 октября

Кошка спит крепко – к теплу.

Домашний гусь крыльями машет – к дождю.

Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.

Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.

Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.

Знаменательные события в истории: 30 октября 2019 года

Солнце тучами заволокло – к дождю.

Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.

Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.

Белый и блестящий месяц – к похолоданию.

Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.

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Традиции, Приметы, Народные приметы, Обряды, 30 октября, День Осия Колесника, Что можно делать 30 октября, Что нельзя делать 30 октября.
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