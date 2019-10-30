Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

Традиции на 30 октября
В народе говорили, что в этот день колесо с осью до весны расстаются, с осенью колесо прощается. Гадали по скрипу тележных колес об урожае: если в этот день колеса едут тихо, не скрипят, - к богатому урожаю.
Телеги полагалось привести в порядок, отремонтировать, очистить и смазать дегтем и смолой колеса, чтобы не скрипели, и отправить в сараи до весны. Крестьяне вытаскивали сани в ожидании дня, когда установится санный путь. 30 октября фактически становился границей осени и зимы. И еще в этот день не советовали мыться, а вот почему - неизвестно.
Приметы на 30 октября
Кошка спит крепко – к теплу.
Домашний гусь крыльями машет – к дождю.
Аквариумные рыбки из воды выскакивают – к непогоде.
Если заходящее солнце окружено белым, синеватым или черным кругом, то надвигается буря.
Если при чистом небе возле солнца появился неясный круг, то ожидается ненастье.
Солнце тучами заволокло – к дождю.
Если три вечера подряд один рог луны длиннее другого, то в течение недели, а то и месяца будет идти дождь.
Яркая луна – к теплой и солнечной погоде; мутная и бледная – к дождю; красноватая – к ветру.
Белый и блестящий месяц – к похолоданию.
Если звезды на небе редкие, то будет ненастье и вьюга.