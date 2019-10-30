Скачать
Среда, 30.10.2019
Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
Главные новости 29 октября: Инвестфорум в Мариуполе и разведение сил в Золотом
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
В Конгрессе США обнародовали текст резолюции по импичменту Трампа
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Барселона разгромила Вальядолид и вышла на первое место
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника
Приметы и обряды на 30 октября – День Осия Колесника

День Ангела Андрея: значение имени и оригинальные поздравления в стихах

Смотрите фото (9)
День Ангела Андрея: значение имени и оригинальные поздравления в стихах
07:52 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Андрей в переводе с древнегреческого языка (Андреас) означает "мужественный", "отважный". Также существует перевод "мужчина", "человек".

У христиан наиболее почитаемый святой с именем Андрей – это апостол Андрей Первозванный. Это первый из учеников Христа, брат апостола Петра. Он был распят в греческом городе Патры на кресте в виде буквы "Х". Этому символу дали название "андреевский крест". Именно он изображен на флаге русского флота. В православной традиции апостол Андрей считается покровителем Греции, России, Румынии, Украины и российского военно-морского флота, а в католической – покровителем Шотландии, Бургундии и Сицилии.

Для имени Андрей указаны православные именины.

Андрей всегда душа компании. Его способность быстро находить контакт с другими людьми помогает Андрею в жизни неплохо устроиться. Со стороны можно подумать, что все ему дается очень легко, но на самом деле, Андрей прикладывает очень много усилий, чтобы добиться результата. И не потому, что он ленив или неудачлив, а потому что сам не верит в то, что результаты своих трудов это и есть последствия приложенных им усилий. Некоторое сомнение в своей собственной значимости, заниженная самооценка – именно поэтому Андрей прячется в компаниях, чтобы не чувствовать себя неловко наедине с самим собой.

Андрей наделен богатым воображением. Но, как часто бывает, его внутренний мир очень сложен. Андрей любит компанию и любит уединение, он умелец поострить, шутить, разыгрывать, но и посидеть-подумать в одиночестве не откажется. То он полон идей, готов со всеми делиться, то сосредоточен и занят решением какой-то задачи. Одной из любимых его игрушек является конструктор.

Андреи достаточно расчетливые мужчины. Пустить пыль в глаза, представить все в выгодном для него свете – часто именно эта способность и помогает Андрею добиваться чего-то значительного в своей жизни. Андрей не особо выделяется в рабочем коллективе, но почему-то начальник всегда помнит о таком сотруднике.

Андреи достаточно эгоистичны, не особо прислушиваются к мнению старших и советам окружающих. Они непредсказуемы, высокого мнения о себе и любят обращать на себя внимание. И в этом случае он использует все возможные средства - ревность, шантаж, скандалы.

 

С праздником тебя, Андрей,

Ярких и блестящих дней,

Оптимизма и успеха,

И побольше в жизни смеха!

 

Пусть везет тебе всегда,

Доброй будет лишь судьба,

Получаются дела,

И исполнится мечта.

 

В личной жизни лишь любви,

Будут пусть друзья верны

На твоем пути всегда,

Тебе радости, добра!

Именины (День Ангела) Дмитрия: значение имени и СМС поздравления

На проблемы все забей —

С праздником тебя, Андрей!

Чтобы всё у тебя было,

Чтоб жена всегда любила,

Чтобы был внутри запал —

Энерджайзер не сгорал,

Не садилась батарейка.

Счастья и любви, Андрейка!

Я желаю жить красиво

Средь любимых и друзей,

Ездить на крутой машине.

Первым будь всегда, Андрей.

 

Пусть везет тебе в работе,

Жизнь пусть бьет ключом всегда,

Жить в любви и не сдаваться

Пожелаю я всегда.

Уважаемый Андрей,

Не грусти и не болей,

Будь всегда ты на подъеме —

Хоть на даче, хоть на море.

 

От друзей не открестись,

Только к лучшему стремись.

Вверх иди, стремись, пытайся

И борись за свое счастье.

 

Жизнь цени, не злись ты часто.

Для здоровья ведь опасно

Жить, не зная позитива.

Пусть всё зло проходит мимо.

Мужественный ты с рожденья,

Ведь тебя зовут Андрей,

Праздничные поздравленья,

Принимай от нас скорей!

 

От души тебе желаем,

Преграды все преодолеть,

До пьяна, напиться счастьем,

И при том не захмелеть!

 

Пусть исполнятся желанья, и

Пусть сбудутся мечты,

Чтобы жизнь казалась медом,

И чтоб был доволен ты!

С праздником тебя, Андрей!

Если ласково — Андрюша...

Будь здоровым, не болей

И всегда во всём будь лучшим.

 

Будь любимым и люби,

За любовью — на край света.

Целей достигай, не спи,

Чтоб успеть всё в жизни этой.

 

Не грусти и не скучай.

Всё имей, что только нужно.

Этот праздник отмечай

Ярко, весело и дружно!

Пусть к тебе без тормозов

Счастье мчит на всех парах,

Будет жить в душе любовь,

Чтоб леталось в облаках.

 

Пусть всегда тебя, Андрей,

Добрый ангел бережёт,

Будет множество друзей,

И во всём удача ждёт!

Оптимистом будь, Андрей,

Развлекайся веселей,

Унывать не думай даже,

Позитив для жизни важен.

 

Ценят пусть друзья-подруги,

Уважают все в округе,

И успех большой как море

Пусть тебя накроет вскоре!

Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Поздравления, Андрей,

Принимай от нас скорей.

Рюмку полную нальем —

За твое здоровье пьем.

Пусть звучит наш главный тост:

"Пьем за твой карьерный рост!",

Чтобы шел к вершине смело,

За любое брался дело.

Чтобы был ты полон сил,

И кошель чтоб толстым был.

Пусть купюр веселый хруст

Не испортит к жизни вкус.

Олигархом стань, Андрей,

И не забывай друзей.

***

Желаю от души тебе, Андрей,

Чтоб жил всегда ты ярко и счастливо,

Добра и миллионы ясных дней,

Желаю тебе море позитива,

Почаще лучезарно улыбаться,

Пусть полным всегда будет кошелек,

Тогда твои мечты начнут сбываться

И сладким будет каждый твой денек!

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (9)

Все по теме:

Праздник, Стихи, Поздравления, Картинки, Открытки, Поздравления в стихах, Короткие поздравления, 30 октября, Поздравления с Днем рождения, Проза, Поздравление с днем Андрея, Поздравления в картинках, Поздравления с стихах, Короткие поздравления с днем рождения, Поздравления с днем ангела, Поздравления с именинами, Именины Андрея.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Зеленский о разведении сил: Никто не гонится за Нормандским форматом прямо завтра
03 Зеленский приветствовал принятие Радой закона о добровольцах
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Зеленский: Сегодня мы сделали первый шаг к мечте об инновационной стране
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом украинского народа
Канадская провинция признала Голодомор геноцидом
Сутки на Донбассе: оккупанты не прекращают обстрелов украинских военных
ООС: Боевики не прекращают обстрелов украинских военных
&quot;Закрытые пляжи&quot; отныне вне закона
"Закрытые пляжи" отныне вне закона
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Осенний калейдоскоп: самые красивые места для путешествий в золотую пору
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь