В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы

В ближайшие сутки с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.
В среду, 30 октября, в Украине без осадков, лишь в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2° тепла до 3° мороза, на юге 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, в южной части и Донецкой области 9-13°.
В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 17,8 в 1960г, самая низкая ночью -16,7 в 1920г.
Прогноз погоды на 30 октября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на среду, 30 октября, в городах Украины:
На 31 октября синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.
Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua
1 ноября осадки тоже не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. На Киевщине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.
Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua
Согласно прогнозу синоптиков, 2 ноября без осадков, 3 ноября в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь.
Температура ночью 2 ноября 1-6° мороза, на востоке страны до 8° мороза, 3 ноября 0-6° тепла (в восточных областях 1-6° мороза); днем 4-10° тепла, 2 ноября на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны, 3 ноября в западных, Винницкой области и южной части 7-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 16°.
В столичном регионе 2 ноября без осадков, 3 ноября небольшой дождь. Температура ночью 2 ноября 0-5° мороза, 3 ноября 0-5° тепла; днем 4-9° тепла.
Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 3 ноября, фото: meteo.gov.ua
В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.