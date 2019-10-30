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Среда, 30.10.2019
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В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы

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В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
08:55 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В Украине в среду, 30 октября, осадки не прогнозируются, температура днем 3-8°, на Закарпатье, юге и востоке страны 9-13° тепла.

В ближайшие сутки с севера Европы на территорию Украины продолжит поступать холодный и в основном сухой воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В среду, 30 октября, в Украине без осадков, лишь в южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2° тепла до 3° мороза, на юге 4-9° тепла; днем 3-8°, на Закарпатье, в южной части и Донецкой области 9-13°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 17,8 в 1960г, самая низкая ночью -16,7 в 1920г.

Прогноз погоды на 30 октября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 30 октября, в городах Украины:

  • Ужгород – +10...+12
  • Львов – +6...+8
  • Ивано-Франковск – +6...+8
  • Тернополь – +5...+7
  • Черновцы – +6...+8
  • Хмельницкий – +5...+7
  • Луцк – +5...+7
  • Ровно – +5...+7
  • Житомир – +5...+7
  • Винница –+6...+8
  • Одесса – +9...+11
  • Николаев – +9...+11
  • Херсон – +10...+12
  • Симферополь – +10...+12
  • Кропивницкий – +6...+8
  • Черкассы – +4...+6
  • Чернигов – +4...+6
  • Сумы – +5...+7
  • Полтава – +4...+6
  • Днепр – +7...+9
  • Запорожье – +9...+11
  • Донецк –+8...+10
  • Луганск – +7...+9
  • Харьков – +5...+7
  • Киев – +5...+7

На 31 октября синоптики прогнозируют в Украине погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве в четверг без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 4-6° тепла.

Прогноз погоды на 31 октября, фото: meteo.gov.ua

1 ноября осадки тоже не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. На Киевщине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 1 ноября, фото: meteo.gov.ua

Согласно прогнозу синоптиков, 2 ноября без осадков, 3 ноября в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь.

Температура ночью 2 ноября 1-6° мороза, на востоке страны до 8° мороза, 3 ноября 0-6° тепла (в восточных областях 1-6° мороза); днем 4-10° тепла, 2 ноября на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны, 3 ноября в западных, Винницкой области и южной части 7-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 16°.

В столичном регионе 2 ноября без осадков, 3 ноября небольшой дождь. Температура ночью 2 ноября 0-5° мороза, 3 ноября 0-5° тепла; днем 4-9° тепла.

Прогноз погоды на 2 ноября, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 3 ноября, фото: meteo.gov.ua

В долгосрочном прогнозе в ноябре хорошая погода ожидается только в течение первой недели. Вслед за теплой погодой следует готовиться к первым серьезным морозам и снегопадам. Синоптики прогнозируют, что первые дни ноября будут солнечными с температурой +5…+9 градусов, но уже с 5 по 10 ноября Украину накроют сильные дожди и мокрый снег, а столбики термометров опустятся до +1…+6 градусов.

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