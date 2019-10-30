Хэллоуин 2019: история и традиции этого праздника

Новости Украины:История праздника, как и отношение к нему в США и остальном мире, полна загадок и самых разных теорий.

Хэллоуин, или Ночь накануне Дня всех святых отмечают ежегодно в ночь с 31 октября на 1 ноября. Согласно традициям, именно в ночь с 31 октября на 1 ноября злые духи проникали на землю. Для того, чтобы защититься от них, было принято наряжаться в страшные костюмы.

Где празднуют Хэллоуин

В США Хэллоуин считается национальным праздником. Практически все магазины соревнуются в эффектности тематических украшений своих витрин, а жители частных домов - в оформлении своего двора. При этом карнавальные костюмы, маски и декор буквально разлетаются.

В Германии главные действия на Хэллоуин сосредотачиваются в замке Франкенштейна. Толпы зомби, ведьм и сказочной нечисти устраивают себе карнавал, заполняя всю территорию замка и близлежащей округи. Каждый квадратный метр наполнен ужасом и атмосферой потустороннего мира.

Во Франции 31 октября Диснейленд из сказочного и светлого места превращается в настоящую обитель зла. Помимо парада зомби здесь устраиваются настоящие баталии, в которых определяется самый эффектный тематический костюм.

История Хэллоуина

Древние кельты, жившие на территории современной Великобритании, делили год на две части - светлую и темную (лето и зиму). И когда темная часть меняла светлую (в конце октября), у кельтов начинались шумные гуляния – Самайн.

После принятия христианства в IX веке 1 ноября начали отмечать День всех святых. Дата совпала с языческим Самайном. В английском языке этот день называется "All Hallow's Eve" и если сократить, значит Halloween.

В США Хэллоуин привезли эмигранты из Великобритании в конце ХХ века.

Традиции Хэллоуина

Сегодня от древнего языческого праздника остался набор забавных увлекательных традиций. В эту ночь принято одеваться в костюмы нечистой силы и устраивать маскарады. Неотъемлемый символ Хэллоуина - тыквенная голова.

Непременный атрибут Хэллоуина — обряд "Trik or trak» ("Пакость или подарок»). В эту ночь дети стучатся в дома с криками: "Treat or trick!» — "Угощай или пожалеешь!».

Кельты верили, что в ночь на Новый год открывается граница между мирами мертвых и живых, и тени усопших в прошедшем году навещают землю. Чтобы не стать добычей мертвой тени, люди гасили очаги в домах и наряжались как можно страшнее — в звериные шкуры и головы, надеясь распугать привидения, переползшие открытую границу. Духам выставляли угощение на улицу, чтобы они удовлетворились этим и не ломились в дом. В эту ночь делались предсказания, приносились в жертву животные, а потом каждый брал в свой дом язычок священного пламени, чтобы зажечь зимний очаг.

Символы Хэллоуина

Традиционными цветами Хэллоуина являются черный, символизирующий смерть и темноту ночи, и оранжевый – символ сбора урожая в уходящем году.

Главным символом Хэллоуина считается тыквенная голова, которую также называют “Светильник Джека”, “Джек – тыквенная голова” или “Джек”. Он представляет собой оранжевую тыкву, на которой вырезано устрашающее лицо. Внутрь “тыквенной головы” помещается зажженная свеча. Изначально “Светильники Джека” делали из брюквы или репы.

Хэллоуин в Украине

Любимой традицией украинцев на Хэллоуин является переодевание в разные карнавальные костюмы. Многие выбирают себе персонажей из фильмов ужасов, либо же просто любимых героев из кинокартин. Девушки особенно любят перевоплощаться в Панночку из "Вия" Гоголя, либо же в Мавку из произведения Леси Украинки "Лесная песня".

Менее распространенной в Украине является традиция украшения домов в Хэллоуин.

Также существует традиция, которой придерживаются некоторые маленькие украинцы - выпрашивание сладостей.

Кроме того, в Украине особо интересуются гаданиями в Хэллоуин. Девушки в этот день могут погадать как на суженого, так и в целом на свою судьбу.