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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "евробляхах"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о "евробляхах"
13:10 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Евробляхеры расчитывают на принятие данного законопроекта, поскольку он позволит растамаживать автомобили на евро номерах по бюджетным ценам.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 2342, который предусматривает новые правила для растаможки автомобилей на евро номерах. Данная информация появилась на сайте ВР. Законопроект внес народный депутат от партии "Слуга народа" Алексей Ковалев. Что конкретно предлагает новый законопроект пока не известно, поскольку текст закона пока не появился на сайте ВР. 

В то же время, глава "евробляхеров" Олег Ярошевич считает, что за данный законопроект парламентарии могут проголосовать в течении месяца. Он так же предположил, что данный законопроект может надолго "застрять" в Комитете налоговой и таможенной политики.

По мнению Олега Ярошевича, в Комитет есть достаточно лоббистов, которые не заинтересованны в дешевой растаможке и будут противиться в принятии данного законопроекта. 

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Евробляхеры рассчитывают на принятие данного законопроекта, поскольку он позволит растамаживать автомобили на евро номерах по бюджетным ценам. 

По информации СМИ в новом законе отсутствует пункт о возрастном коэффициенте, что поможет сделать растаможку евро машин более доступной. 

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Все по теме:

Верховная Рада, Законопроект, Слуга народа, Олег Ярошевич, Евробляхи.
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