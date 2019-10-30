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Вакарчук прокомментировал разведение войск в Золотом

Вакарчук прокомментировал разведение войск в Золотом
12:46 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Партия "Голос" считает ошибкой разведение войск в Золотом Луганской области из-за несоблюдения боевиками семидневного режима тишины.

Народный депутат Украины из фракции "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что его политическая сила считает ошибкой разведение войск в районе н.п.Золотое Луганской области из-за несоблюдения боевиками семидневного режима тишины.

"Партия "Голос" считает ошибкой решение о разведении войск без семидневной "тишины", и это формальное заявление о том, что семидневная "тишина" происходит, не соответствует действительности", - сказал Вакарчук на пленарном заседании Верховной Рады в среду.

По словам депутата, он располагает информацией о том, что в районе Золотого в понедельник и вторник происходили обстрелы позиций украинской армии со стороны боевиков так называемой "ЛНР".

"Каждый раз, когда мы идем на уступки там, где противоположная сторона не собирается идти на эти уступки, - ми в квадрате ослабляем свои позиции. За каждый разведенный метр с нашей стороны без четкого выполнения условий со стороны России, мы в два раза больше будем расплачиваться в будущем", - считает он.

Вакарчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и представителям его команды, отметив, что Верховная Рада является центром формирования внешней политики.

"Мы благодарны и Германии, и Франции, и всем остальным нашим партнерам за пятилетнюю поддержку в противостоянии российской агрессии и ценим ее, но хотим заявить, что у Украины есть собственные интересы, которые только она может защищать", - сказал нардеп от "Голоса".

Он считает, что Украина не может идти на поводу у политической конъюнктуры других государств и необходимо сделать так, чтобы каждый шаг, который делает государство по возобновлению территориальной целостности Украины на Донбассе и в Крыму, соответствовал национальным интересам страны.

В Золотом началось разведение сил

Вакарчук также считает, что Минские договоренности должны быть пересмотрены, а временная специальная комиссия в парламенте должна стать центром принятия решений по урегулированию ситуации на востоке страны.

Как сообщалось, 29 октября штаб ООС заявил о том, что Вооруженные силы Украины и незаконные вооруженные формирования так называемой "ЛНР" провели разведение сил и средств в районе населенного пункта Золотое Луганской области.

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Донбасс, Голос, Святослав Вакарчук, Золотое.
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