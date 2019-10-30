Скачать
Среда, 30.10.2019
В Мариуполе проходит Форум Единства: Зеленский назвал этапы возвращения Донбасса
Форум в Мариуполе: Зеленский назвал этапы возвращения Донбасса
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Украинцам введут новые правила покупки валюты
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Свитолина - Халеп: онлайн-трансляция матча (Видео)
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина
Бойфренд актрисы Дженны Дуан довел ее до слез: причина

Продажа земли: что об этом думают украинцы

Продажа земли: что об этом думают украинцы
12:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Украины:Более половины украинцев за введение рынка земли, но почти 70% против разрешения иностранцам покупать землю.

Более половины населения Украины поддерживают введение рынка земли в стране, о чем свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно результатам опроса, обнародованным в среду, 22% респондентов - за скорейшее открытие рынка, 10% - за то, чтобы это было через год, 21% – через несколько лет. Наряду с этим 28% против введения рынка земли вообще когда-либо.

В то же время, большинство (69%) против предоставления разрешения иностранцам покупать землю когда-либо. Лишь 7% за, то чтобы это было в ближайшее время, 4% - через год, 8% – через несколько лет. Среди тех, кто поддерживает введение рынка земли – половина против продажи ее иностранцам.

68% опрошенных считают, что в случае открытия рынка, земли можно продавать фермерам, которые работают на ней, 61% – всем гражданам Украины, около 40% – государственным компаниям и отечественным агрохолдингам. В то же время, продажу земли сельскохозяйственного назначения иностранцам или иностранным компаниям поддерживают около 10% (против – 82% опрошенных).

Более половины опрошенных (53%) не поддерживают отмену моратория на куплю / продажу земель сельскохозяйственного назначения, 31% – поддерживают. Среди последних почти половина – владельцы паев, которые обрабатывают их самостоятельно.

"Нет продаже земли": под Верховной Радой протестуют аграрии

70% считают, что владельцы земельных паев должны получить право продавать / дарить их, но исключительно отечественным компаниям или гражданам Украины. Две трети за то, чтобы граждане Украины имели право свободно покупать земли сельскохозяйственного назначения. 60% одобряют идею предоставления права земельным собственникам получать кредит в банке под залог своих паев. Примерно столько же (57%) поддерживают идею установления ограничения на максимальную площадь земли с/х назначения в собственности одного лица.

Опрос проводился 24-27 октября среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Рынок земли, Опрос, Продажа земли, Аграрии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 30 октября 2019: все знаки Зодиака
02 Инвестфорум в Мариуполе, разведение сил в Золотом и другие главные новости Украины и мира 29 октября
03 В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
04 Невероятно полезные: веские причины добавить в свой рацион куриные яйца
05 Медики назвали 3 опасных последствия привычки пить кофе
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
Израиль закрыл свое посольство в Украине: названа причина
В Украине продолжает холодать: синоптики обещают туманы и морозы
В Украине продолжает холодать
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Фальшивые деньги: как распознать и что делать дальше
Netflix разделит финальный сезон &quot;Люцифера&quot; на 2 части
Netflix разделит финальный сезон "Люцифера" на 2 части
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь