Верховная Рада переименовала еще один город

Новости Украины:Верховная Рада переименовала город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав.

Сегодня, 30 октября, народные депутаты поддержали за основу и в целом проект постановления №2175 "О переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области".

Предусматривается переименовать город Переяслав-Хмельницкий Киевской области в город Переяслав.

Переименование поддержали 267 парламентариев.

"К нам обратился Киевский областной совет с представлением о переименовании города Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав. Переименование Переяслав-Хмельницкого инициировано городским советом с целью возвращения городу исторического названия Переяслав. Данная инициатива поддержана территориальной общиной на общественных слушаньях и одобрена, в соответствии с законом, Переяслав-Хмельницким городским и Киевским областным советами", - заявил во время доклада депутат от "Слуги народа", председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Виталий Безгин.

Как сообщалось, комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал решение о переименовании г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области в Переяслав в сентябре текущего года.

Переяслав был переименован в Переяслав-Хмельницкий в 1943 году. В 2017 году депутаты горсовета, а позже и Киевского облсовета поддержали возвращение городу исторического названия. В 2018 году в Верховную Раду был внесен соответствующий проект постановления №8307, но 29 августа 2019 года он был отозван.

Переяслав-Хмельницкий является городом областного значения, население составляет 27 тысяч человек.

Напомним, 19 мая 2016 года Верховная Рада в рамках декоммунизации переименовала город Днепропетровск в город Днепр, а 14 июля приняла постановление о переименовании города Кировоград в Кропивницкий.

7 февраля 2019 года Верховная Рада Украины направила в Конституционный суд для получения выводов депутатский законопроект о внесении изменений в ст.133 Конституции относительно переименования Днепропетровской области в Сичеславскую.