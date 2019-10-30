Холодницкий анонсировал допрос членов финансового комитета ВР

Новости Украины:Холодницкий говорит, что в проведении необходимых следственных действий до сих пор мешает депутатская неприкосновенность.

Назар Холодницкий заявляет, что все представителей финансового комитета Верховной Рады. Их будут допрашивать в рамках дела о возможных взятках на следующей неделе.

Такое заявление глава САП. сделал в эфире одного из украинских телеканалов.

Холодницкий уверяет, что "похоронить" это дело не удастся. Прокуроры во всем разберутся и поставят точку.

"Вместе с детективами мы допрашиваем всех членов комитета, не только тех, кто представляет провластную фракцию. Сейчас, я вижу, уже идут попытки спустить на тормозах, примирения, еще чего-то. Точку поставит прокурор или детектив, когда проведет все необходимые и возможные следственные действия. Подчеркиваю, что через еще неотмененную депутатскую неприкосновенность мы ограничены в проведении тех или иных следственных действий", - отметил глава САП.