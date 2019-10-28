Зеленский провел экстренную встречу с детективами НАБУ и САП

Новости Украины:Президент Владимир Зеленский в понедельник, 28 октября, встретился с сотрудниками антикоррупционных ведомств.

Президент встретился с работниками Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает пресс-служба главы государства.

В украинском обществе есть запрос на то, чтобы коррупционеры получили заслуженные наказания, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в понедельник.

"Сегодня есть запрос общества на победу справедливости, на то, чтобы все коррупционеры были за решеткой. А это уже только ваш профессионализм и ваши полномочия… Мы на вас влиять не будем и не хотим, но мы очень хотим - как общество и я, как президент, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Мы действительно хотим, чтобы топ-коррупционеры ответили перед законом и заслуженные приговоры получили", - сказал глава государства.

Зеленский в очередной раз заверил, что представители власти не будут оказывать давления на детективов.

"Мы на вас не давим, но если кто-то на вас давит, вы нам говорите – на них мы будем (давить – ред.)", - добавил президент.

"Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры, действительно соответствовали законодательству, чтобы действительно получили заслуженные приговоры, потому что нам общество это никогда уже не простит. А сейчас у нас есть большой шанс", - сказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что с его стороны никакого влияния не буде.

"Я очень хочу, я в целом верю в украинцев, я уверен, что вы лучшие прокуроры и детективы, одни из лучших специалистов", - добавил Зеленский.

Ранее СМИ сообщили, что на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП. Также сообщалось, что на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.

Напомним, в сентябре Зеленский записал видеообращение к украинцам с просьбой обращаться в НАБУ с сообщениями о коррупции.