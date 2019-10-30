В ГБР создадут подразделение по расследованию дел Майдана

Новости Украины:такое решение было принято в ходе встречи Руслана Рябошапки и Романа Трубы.

В центральном аппарате Государственного бюро расследований будет создано подразделение, которое будет работать над расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

Об этом шла речь на совместном совещании директора Госбюро расследований Романа Трубы и генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, сообщили в пресс-службе ГБР.

"Эта категория производств является важной и для нас, и для граждан Украины. Задача не из простых - не потерять наработки за пять лет, обеспечить дальнейшее эффективное расследование и показать результат. Создание отдельного структурного подразделения в ГБР - наиболее оптимальный способ реализации этой задачи", - сказал директор ГБР.

Для обеспечения передачи указанных дел создана инвентаризационная комиссия, в состав которой вошли представители ГБР. Комиссия начнет работу с 1 ноября 2019 года.

Труба также обратил внимание на необходимость скорейшего принятия изменений в закон "О Государственном бюро расследований", которые, в том числе, будут касаться увеличения численности работников ГБР. "Производства, которые не завершены Генеральной прокуратурой Украины, будут переданы, в том числе, в ГБР. При этом мы не можем увеличить количество следователей, поскольку численность работников ГБР определена законом. Уже сегодня на одного следователя приходится по 100 производств. Изменениями в закон убирается предельная численность работников, за счет чего мы сможем усилить следственные и оперативные подразделения", - пояснил Труба.

Также он выступает за то, чтобы "интегрировать" в новое подразделение ГБР следователей ГПУ, которые работали над делами Майдана. "Такие следователи должны пройти конкурс по упрощенной процедуре, но для этого нужно как можно скорее принять изменения в закон Украины "О Государственном бюро расследований", - отметил он.

В ГБР напомнили, что, согласно действующему законодательству, 20 ноября 2019 года органы прокуратуры прекращают досудебное расследование по существующим уголовным производствам и передают их в соответствующие органы досудебного расследования. Органы прокуратуры будут осуществлять процессуальное руководство по уголовным производствам.

21 октября в Генпрокуратуре создан Департамент процессуального руководства по уголовным производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах. В его состав вошли три отдела. Начальником Департамента назначен Виктор Мисяк, заместителем начальника - Алексей Донской.

Заместитель генпрокурора - главный военный прокурор Виктор Чумак заявлял, что неоднократно обращался к директору ГБР Роману Трубе с предложением создать в Бюро управление по расследованию дел Майдана. По словам Чумака, в Генпрокуратуре готовы содействовать, чтобы все следователи ГПУ, которые расследуют "майдановские" дела, перешли работать в этот отдел.