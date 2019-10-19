Труба сообщил о нарушениях во время выборов Совета общественного контроля ГБР

Новости Украины:Роман Труба сообщил о возможной фальсификации голосования за Совет общественного контроля при ГБР.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил о признаках организованного неперсонального массового голосования за членов Совета общественного контроля при ГБР.

Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

”При анализе голосования за Совет общественного контроля при ГБР выявлены признаки неперсонального, как предусмотрено законом, а организованного массового голосования за первых 13 победителей конкурса. Это - пакеты мобильных телефонов с одинаковой комбинацией цифр (отличаются только 3 последних),” одноразовые ”электронные адреса и домены, зарегистрированные за день до голосования; нетипичное, линейное голосования за 13 победителей конкурса; многократное голосование с одинаковых IP-адресов и другое”, - говорится в сообщении.

По словам директора ГБР, на основании этих материалов зарегистрировано уголовное производство.

Он отметил, что в бюро не знают, причастны ли эти 13 победителей к организации голосования в свою пользу - это будет установлено во время досудебного расследования. В то же время Труба отметил, что даже с выявленными нарушениями он обязан назначить состав совета.

”Вместе с тем, убежден, что любой добропорядочный активист никогда не войдет в СОК, зная, что в его пользу было организовано массовое неперсональное голосование. Предложил победителям до понедельника написать заявления о невключении в состав СОК, для того, чтобы провести новые выборы. Получу ли я хоть одно заявление? Посмотрим. Но это уже будет их ответственность”, - написал он.