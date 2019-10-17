Законопроект об улучшении работы ГБР: Труба ответил скептикам

Новости Украины:Роман Труба заявил, что ведомство приветствует решение Верховной Рады.

Директор Государственного Бюро Роман Труба выразил свое мнение по поводу вступления в силу Закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства".

Об этом Роман Труба написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что ведомство приветствует это решение, веды его целью является усиление ГБР и предоставление бюро реальных инструментов для дальнейшей эффективной работы.

"Мы не на словах столкнулись с недостатками действующего законодательства. От прошлого созыва Рады мы год ждали исправления хотя бы технической ошибки, не позволяла ГБР набирать собственных оперативников. На этот раз изменений в разы больше и идут они значительно быстрее", - подчеркнул Труба.

Труба также заявил, что "страшилка о том, что законопроект делает директора ГБР всемогущим - чистая манипуляция".

Труба считает, что эти изменения наконец-то дадут ему обычные полномочия руководителя. Такие же полномочия имеют директор НАБУ, глава Нацполиции и другие руководители госорганов.

По его мнению, если этот закон будет принят, то хаос вокруг ГБР упорядочится.

"Я верю, что так и будет: впереди - второе чтение, депутаты нас поддержат, и мы получим качественный, профессиональный и работающий закон", - отметил директор ведомства.