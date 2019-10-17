Влияние Зеленского: у Порошенко назвали риски изменений в ГБР

Новости Украины:"Евросолидарность" заявляет о рисках для ГБР после принятия закона о совершенствовании этого органа.

Фракция "Европейская "солидарность" выступает против принятия законопроекта о внесении изменений в закон Украины "О Государственном бюро расследований" по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" № 2116.

"Законопроект предусматривает серьезные риски влияния на ГБР, а именно, прямое влияние президента. Так, даже положение о совете общественного контроля ГБР и порядок ее формирования будет утверждать президент Украины", - приводит слова лидера фракции "Европейская солидарность" Артура Герасимова пресс-служба партии.

Парламентарий отметил, что данным проектом закона директор ГБР получает полномочия, лишая независимости дисциплинарную комиссию, которая должна контролировать деятельность институции.

"Данный законопроект наделяет директора ГБР столь широкими полномочиями, что они будут иметь авторитарный характер. А его административные полномочия позволят ему создавать аппарат директора ГБР, который может делать все что угодно, никому не быть подконтрольным и выполнять указания только одного человека", - сказал он.

Он отметил, этим законопроектом лишается независимости дисциплинарная комиссия ГБР, поскольку количество членов комиссии увеличен с 5 до 7, из которых 4 назначаются лично директором ГБР.

В Украине с 17 октября вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства", который позволяет НАБУ и ГБР осуществлять прослушивание. Закон был опубликован 16 октября в газете "Голос Украины".