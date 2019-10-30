ВАКС вынес первый приговор

Новости Украины:Высший антикоррсуд вынес первый обвинительный приговор.

Высший антикоррупционный суд Украины вынес свой первый приговор, сообщает Совет общественного контроля НАБУ в Facebook.

Отмечается, что этот приговор является обвинительным.

"Речь идет об уголовном производстве об умышленном непредставлении экс-судьей Апелляционного суда Днепропетровской области Надеждой Посунся электронных деклараций", - информирует Совет общественного контроля.

Согласно сообщению, коллегия судей в составе Елены Танасевич, Екатерины Сикоры и Татьяны Гавриленко признала обвиняемую виновной в совершении преступления по статье 366-1 УК Украины и назначила ей наказание в виде штрафа в размере 51 тыс. грн с лишением права занимать государственные должности (кроме выборных) в течение одного года.

Именно о таком наказании просили прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.