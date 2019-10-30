На Всеукраинском съезде избрали судью КСУ

Новости Украины:На Всеукраинском съезде судей 29 октября судьей Конституционного суда Украины была избрана Галина Юровская.

На внеочередном XVII съезде судей Украины Галина Юровская избрана судьей Конституционного суда Украины, сообщает пресс-служба Совета судей Украины.

"Счетная комиссия XVII внеочередного съезда судей Украины сообщает о результатах тайного голосования. По результатам голосования Галина Юровская набрала 145 голосов. Председатель счетной комиссии предложил объявить решение о назначении Галины Юровской на должность судьи Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении, на официальной странице пресс-службы Совета судей Украины в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Во второй тур вышли Грищук Оксана (76 голосов), Александр Коровайко (106 голосов), Прокопенко Александр (61 голос) и Петр Филюк (98 голосов). За них будут снова голосовать 30 октября. Съезд продолжит работу в 9:30.

Как известно, Конституционный суд Украины состоит из восемнадцати судей - по шесть назначаются президентом, Верховной радой и съездом судей Украины.